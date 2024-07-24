Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Esenyurt'ta D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.
D-100 kara yolu Topkapı istikametinin Haramidere mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.