Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trafik akışı kontrollü sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.