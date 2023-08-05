Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trafik akışı kontrollü sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde aynı yönde seyreden 4 araç, zincirleme kazaya karıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.