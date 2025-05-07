Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Esenyurt'ta D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Esenyurt'ta üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Güzelyurt mevkisinde Edirne istikametinde ilerleyen, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 MJD 750, 34 GPS 034 ve 34 MC 0583 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla yoğunlaşan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel