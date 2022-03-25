Son dakika gündem: Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişi bıçakla yaralandı

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta eşi ve kızını taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelli kişiyi bıçakla yaralayan zanlı ile eşi ve kızı gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta eşi ve kızını taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelli kişiyi bıçakla yaralayan zanlı ile eşi ve kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta S.K, eşini ve kızını taciz ettiğini öne sürdüğü ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen R.Ö'yü darbederek bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.K'yi Çatalca, anne B.K. ile kızı D.K'yi ise Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, bıçaklama ve darp, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D.K'nin karşılaştığı R.Ö'ye sandalyeyle saldırması, ardından da olay yerine gelen S.K'nin R.Ö'yü darbedip bıçaklaması yer alıyor.

Son dakika gündem: Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişi bıçakla yaralandı

Son dakika gündem: Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişi bıçakla yaralandı

Son dakika gündem: Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişi bıçakla yaralandı

AA / Güncel

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