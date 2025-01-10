Esenyurt'ta Zabıta Ekipleri Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, su ürünleri satışı yapılan tezgahlarda denetim gerçekleştirdi, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, satışa sunulan balıkların boylarını, tazelik durumunu, hijyen şartlarına uygunluğunu ve tezgahlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında balıkçılar hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirilirken, kurallara uymayan esnaf hakkında yasal işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Su Ürünleri Mühendisi Günay Erdoğan, vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri için yapılan denetimlerin, sezon boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, "Yaptığımız kontrollerde kaçak avcılığın önlenmesi adına balıkların boyları ölçülüyor, yasal statüdeki kontrolleri yapılıyor. Esenyurt halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması noktasında denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında zabıta ekiplerimize bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.