Esenyurt'ta Zabıta Ekipleri Okul Önlerinde Öğrenci Güvenliğini Sağlıyor

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde nöbet tutarak, trafik akışını düzenliyor ve çocukların güvenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenliği için ilçedeki okulların önlerinde alınan tedbirler sürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde görev alarak çocukların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlıyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gerektiğinde araç akışını durdurarak öğrencilere öncelik tanıyan ekipler, olası kazaların önüne geçmek için büyük çaba harcıyor.

Öğrencilerin can güvenliğini önceleyen bu uygulama, veliler ve okul yönetimleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Zabıta ekipleri ayrıca, aceleci davranışların risk oluşturabileceğine dikkati çekerek, özellikle okul çıkışlarında daha sakin ve kontrollü olunması konusunda velilere uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
