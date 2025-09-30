Haberler

Esenyurt'ta Yük İndirme Sırasında Kavga Çıktı

Esenyurt'ta Yük İndirme Sırasında Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir depoda yük indirilmesi sırasında hamallar ve iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENYURT'ta depoya getirilen yükün indirilmesi sırasında hamallarla iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga eden taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir depoya getirilen yükün indirilmesi sırasında meydana geldi. İş yeri sahipleri yükün indirilmesi için bazı kişilerle anlaştı. Malzemeler indirilirken çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında tekme ve yumruklar konuştu. Araya girenler kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 254 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahil kentimizde şüpheli insansız deniz aracı alarmı! Ekipler hemen el koydu

Sahil kentimizde şüpheli insansız deniz aracı alarmı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.