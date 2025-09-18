Haberler

Esenyurt'ta Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: Şoför Yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeki bir yolcu otobüsü, önünde ilerleyen bir kamyona çarparak kaza yaptı. Otobüs şoförü M.A, kaza sonrası koltuğunda sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta, seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir yönüne seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KT 4041 plakalı yolcu otobüsü, Esenyurt mevkisinde önünde ilerleyen 55 EA 725 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu otobüsünün şoförü M.A, koltuğunda sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan M.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
