Esenyurt'ta Yolcu Minibüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Esenyurt'ta park halindeki bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, vites kutusuna zulalanmış 27 gram marihuana ve 17 bin 845 lira bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta yolcu minibüsünün vites kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüsteki 2 kişiden şüphelenen polis ekipleri, araçta arama yaptı.
Esenyurt-Küçükçekmece hattında sefer yaptığı öğrenilen minibüste, vites kutusuna zulalanan 27 gram marihuana, 2 cep telefonu ve 17 bin 845 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.S. (32) ve Ö.İ'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel