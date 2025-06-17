Esenyurt'ta Yol Vermeme Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir kişi bıçakla yaralandı.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen otomobilin sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücüler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Araçlardaki diğer kişilerin de dahil olduğu kavgada tarafları ayırmaya çalışan F.B, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tartışan sürücülerin otomobillerinden inerek kavga etmeleri, bir sürücünün diğer taraftaki kişiye bıçakla saldırması ve tarafların birbirlerine yumruk atmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
DMM'den 'Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberlerine yalanlama

"Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına açıklama
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.