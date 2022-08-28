Son dakika haberi: ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre ESENYURT'ta yol verme kavgasında otomobilin içindekilere, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. ESENYURT'ta yol verme kavgasında otomobilin içindekilere, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Koza Mahallesi'nde, bir otelin önünde 26 Ağustos Cuma günü saat 18.00 sıralarında iki otomobil sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce, araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı araba içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi silahla bacaklarından vurdu. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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