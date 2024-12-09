Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Esenyurt'ta Yol ve Merdiven Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt'ta Yol ve Merdiven Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen yol ve kaldırımlara parke taşı döşeyerek modern bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, mahallelerde bulunan merdivenlerin yenilenmesiyle güvenlik artırılıyor. Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesince ilçede tahrip olan yollara parke taşı döşenirken merdivenlerde de yenileme çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde eskiyen yol ve kaldırımlara parke taşı döşeyip, temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.

Ekipler, mahalle ve sokaklarda bulunan merdivenleri de yenileyerek güvenli hale getiriyor.

Çalışmanın yapıldığı Sultaniye Mahallesi'nin muhtarı Ali Yıldız sokaklarının yeni bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

İlçedeki 704. Sokak'ta uzun zamandır bozuk olan merdivenlerin yenilenmesi için talepte bulunduklarını aktaran Yıldız, "Daha önce burasıyla ilgili sürekli şikayetler geliyordu fakat şu anda halk gerçekten çok memnun. Geri dönüşler son derece olumlu. Bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnun olduklarını kaydeden mahalle sakinleri belediyeye teşekkür etti.

Yetkililer ise çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
img

Korku filmi sahnesi gibi! Et reyonunda satışa sunduklarına bakın
img

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
img

Ünlü isim evlatlıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü? ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor? Asgari ücret nasıl belirleniyor? 2025 Asgari ücret zam oranı tahmini neler? Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.