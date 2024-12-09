Esenyurt'ta Yol ve Merdiven Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesince ilçede tahrip olan yollara parke taşı döşenirken merdivenlerde de yenileme çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde eskiyen yol ve kaldırımlara parke taşı döşeyip, temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.

Ekipler, mahalle ve sokaklarda bulunan merdivenleri de yenileyerek güvenli hale getiriyor.

Çalışmanın yapıldığı Sultaniye Mahallesi'nin muhtarı Ali Yıldız sokaklarının yeni bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

İlçedeki 704. Sokak'ta uzun zamandır bozuk olan merdivenlerin yenilenmesi için talepte bulunduklarını aktaran Yıldız, "Daha önce burasıyla ilgili sürekli şikayetler geliyordu fakat şu anda halk gerçekten çok memnun. Geri dönüşler son derece olumlu. Bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnun olduklarını kaydeden mahalle sakinleri belediyeye teşekkür etti.

Yetkililer ise çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.