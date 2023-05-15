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Esenyurt'ta yol ortasında kürekli sopalı kavga kameralara yansıdı

Esenyurt'ta yol ortasında kürekli sopalı kavga kameralara yansıdı

Güncel Haberler

ESENYURT'ta trafikte başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

ESENYURT'ta trafikte başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Ellerinde sopa ve kürek bulunan iki kişi, bir minibüsün camlarını kırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. İki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavgası başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, elinde sopa ve kürek bulunan iki kişi, minibüsün camlarını kırdığı görülüyor. Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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