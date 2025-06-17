Esenyurt'ta Yol Kavgası Bıçaklı Sayıla Dönüştü: Bir Yaralı

ESENYURT'ta 2 otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan Furkan B., göğsünden bıçaklanarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta seyir halinde olan 2 otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yolcu koltuğunda oturan diğer kişilerin de dahil olmasıyla büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Furkan B. olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada göğsünden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirilirken yaralı Furkan B. yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Kavga anı sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansırken polisin olayın ardından başlattığı çalışma sürüyor.

'ACI ÇEKİYORDU'

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Kadir Aydemir, "Trafik kavgası oldu. Bir kişi araçtan inerek diğer araçtan birisini bıçakladı. Ardından bir tur daha attı buradan. Sonra beyaz bir araç geldi, çocuğu aldı hastaneye götürdü. Siyah gömlekli bir çocuk, tanımıyorum kendisini. Yaralanan kişinin suratından anladığım kadarıyla çok acı çekiyordu" dedi.