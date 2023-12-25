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Esenyurt'ta 6 Katlı Bina Kontrollü Yıkım Sırasında Çöktü

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Esenyurt'ta gerçekleştirilen 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir şekilde çökme meydana geldi. Bina caddeye doğru yıkılırken, o sırada yolda bulunanlar büyük bir tehlike atlattı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güvenlik Acil Durum Kaza Güncel Haberler

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