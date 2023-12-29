Esenyurt'ta Yavru Kediye İşkence Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir yavru kedinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta, yavru kediyi işkence ederek öldürdüğü belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Görüntülerde yer alan şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.G'yi (16) 28 Aralık'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüpheli B.G, hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu" hükümlerince adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.