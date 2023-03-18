Esenyurt'ta yavru kedilerin öldürüldüğü iddiası

ESENYURT'da, bir sitede 15 günlük 3 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü iddia edildi.

ESENYURT'da, bir sitede 15 günlük 3 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 9 Mart günü, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan site içindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi otoparkta gördüğü hamile kediyi binaya getirip besledi. Doğum yapan kedinin 3 yavrusu 15 günlükken kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanarak öldürüldü. Öldürülmüş haldeki kedi yavrularını görenlerin bildirmesiyle site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çevrede oturan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

'3 YAVRU KEDİMİZİ KATLETTİLER'