Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında - Haberler

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Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında

ESENYURT'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin sağlık ocağına giderek evde tek bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı. Pencereden sarkan küçük kız, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yeter'i hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Yeter'in düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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