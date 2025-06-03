Esenyurt'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

Esenyurt'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Esenyurt'ta iki rezidansa düzenlediği operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Esenyurt'ta 2 rezidansa düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta birbirleriyle bağlantılı 2 rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan "yasa dışı bahis dış finans evi"nin olduğunu tespit etti.

Rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu, 10 ofis telefonu ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı finans evlerinde panel sisteminin kullanıldığı, farklı kişilere ait IBAN hesaplarına para giriş ve çıkışlarının olduğu, yatır, çek, onaylama işlemlerinin aktif kullanıldığı, bahis içerikli konuşmalar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.???????

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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