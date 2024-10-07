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Esenyurt'ta Yaralı Köpek İçin Hızla Müdahale Edildi

Esenyurt'ta Yaralı Köpek İçin Hızla Müdahale Edildi
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Esenyurt'ta işe giden bir vatandaş, kanlar içinde yatan bir köpeği fark ederek belediyenin veteriner ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk müdahale sonrası tedavi altına alınan köpeğin sahiplendirileceği açıklandı.

ESENYURT'ta işe gittiği sırada kanlar içerisinde yatan köpeği gören Cevdet Tumur, belediyenin veteriner ekibine haber verdi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra kliniğe götürerek tedavi altına alınan köpeğin veteriner hekimliğinde sahiplendirileceği öğrenildi.

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sırasında meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan 36 yaşındaki Cevzet Tumur, işe gittiği sırada boş bir arazide kanlar içerisinde yatan köpeği fark etti. Tumur, belediye ekiplerini arayarak konuyla ilgili bilgi verdikten sonra köpeğin başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra veteriner hekimliğine götürerek tedavi altına aldı. Araç çarptığı tespit edilen köpeğin yaralanan sol ön partisine dikiş atılarak tedavisi yapıldı. Esenyurt Belediyesi, yaralı köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra veteriner hekimliği merkezinde sahiplendirileceğini duyurdu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tedavisi devam eden yaralı köpekle ilgili açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesi, "Rehabilitasyon merkezimize 5 Ekim Cumartesi tarihinde gelen ön sol pati arkası yaralı köpeğimizin ilk müdahalesi gerçekleştirilmiş, yaraya dikiş atılarak ve antibiyotik uygulaması yapılarak durumu stabil hale getirilmiştir. Kalan antibiyotik tedavisi ve gerekli bakımları yapılmakta olup işlemler bittikten sonra merkezimizden sahiplendirilmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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