Esenyurt'ta yapılan operasyonda 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Vatandaşların "Poşet içerisinde silah taşıyorlar" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 15 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilirken, işyerinde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Vatandaşların "Poşet içerisinde silah taşıyorlar" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 15 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilirken, işyerinde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Olay, 01.06.2023 tarihinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin "Poşet içerisinde silah taşıyorlar" ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerinde silahlı adamlar olduğunu gören Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri baskın yaparak şahısları gözaltına aldı. İşyerindeki aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi yakalanırken, Suat G., İlvan K., Yusuf Ç. ve Ahmet Y. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL