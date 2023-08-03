Esenyurt'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca bulundu

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yapılan denetimler devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş ve huzur denetiminde araçlar durdurularak arandı. Araçta bulunan yolculara ve yayalara da Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

- İstanbul