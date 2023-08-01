İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen 'Asayiş ve Dar Alan Uygulaması'nda bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt'ta yapılan 'Asayiş ve Dar Alan Uygulaması'nda 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Esenyurt'ta polis ekiplerince "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimde, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt'ta halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükünunun sağlanması amacıyla, 4 aşamalı olarak "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi. Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar Mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Bağlarçeşme Mahallesi'de yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi. 2 şahıs ekiplerce gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.