İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

? ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında yaralanan bir engelli hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katında sabah saatlerinde elektrik prizinden dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun duman nedeni ile üst katlarındaki evlerinden çıkamayan 6 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlardan engelli Ali Hüseyin, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında daire hasar gördü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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