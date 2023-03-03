ESENYURT'TA YANGINDA APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN İTFAİYE ERİ YARALANDI Güncel Haberler ESENYURT'da çıkan yangına müdahale eden Beylikdüzü itfaiye ekibinden Ö.Y. apartman boşluğuna düşerek yaralandı. ESENYURT'da çıkan yangına müdahale eden Beylikdüzü itfaiye ekibinden Ö.Y. apartman boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri hastaneye kaldırılırken, yangın söndürüldü. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Beylikdüzü itfaiye ekibinden Ö.Y., yangına müdahale ederken dengesini kaybederk, apartman boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden yaralı olarak çıkardığı Ö.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sol omzundan yaralandığı belirtilen itfaiye erinin tedavisi sürüyor. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkıiş nedenine ilişkin incleme sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler

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