Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Haberler

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Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

AA - Güncel
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İstanbul Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'ndeki bir rezidansın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 15 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangın hasara yol açtı.

AA / Güncel

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