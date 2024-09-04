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Esenyurt'ta Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı, Bir Kişi Epilepsi Krizi Geçirdi

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Esenyurt'ta bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında binada oturan bir kişi epilepsi krizi geçirdi.

ESENYURT'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıktığı binada oturan bir kişi ise epilepsi krizi geçirdi.

Yangın saat 10.50 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi 2204. sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Dairenin mutfak kısmında çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazı dairelerde oturanlar ise yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı. Balkona çıkan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Duman nedeniyle aşağıya inemeyen bir çocuk itfaiye eri tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiye eri çocuğa kendi oksijen maskesini takarak rahat nefes almasına yardımcı oldu. Ailesi yangın sırasında içeride kaldığı öğrenilen bir kişi ise epilepsi krizi geçirdi.

Tahsin Kahveciler yaşananları anlatarak, 'İtfaiye sesini duyduk öyle geldik. geldik hemen. Komşularımızın evi. Ambulanslar geldi aldılar çıkanları. Başka birşey görmedik' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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