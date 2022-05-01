Esenyurt'ta yangın: 1 yaralı

ESENYURT'ta bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Fatih Mahallesi 868'inci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. İhbar üzerine Avcılar ve Esenyurt itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, elleri yanan bir kişi gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.