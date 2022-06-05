Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay - Haberler

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik yapılan operasyonda Göç İdaresi merkezine gitmemek için hasta numarası yapan bir kişinin yalanı, ambulans gelince ortaya çıktı.

Esenyurt'ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik yapılan operasyonda Göç İdaresi merkezine gitmemek için hasta numarası yapan bir kişinin yalanı, ambulans gelince ortaya çıktı. Meydanda toplanan otobüslere doldurulan şahıslardan birisi kaçmaya çalışırken yakalanırken Afrikalı bir kadın ise kocasının bırakılması için uzun süre ağladı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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