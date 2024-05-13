Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Vincin Yüksek Gerilim Hattına Takılması Sonucu Patlama: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir apartmanın önünde çalışma yapan vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yeraltı elektrik hattında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta bir apartmanın önünde çalışma yapan vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yeraltı elektrik hattında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde bir binanın 5. katına inşaat malzemesi taşıyan vincin bölgedeki yüksek gerilim hattının tellerine takılması nedeniyle yeraltı elektrik hattında patlama meydana geldi.

Patlamada vinç şoförü yaralanırken, bölgedeki bazı dükkanlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan vinç şoförü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Elektrik hattındaki patlama nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, cadde ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Bu arada yeraltı elektrik hattındaki patlama anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt İtfaiye Olay Yaşam Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title