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Esenyurt'ta Vatandaşlar Sevinç Kutlaması Yaptı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta seçim sonrası vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için toplandı. Ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı olan vatandaşlar büyük bir coşku ile sevinç gösterisinde bulundu.

Esenyurt'da vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta seçimin ardından ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar toplandı. Kimi halay çekti, kimi sıra dışı dansları ile sevinç göstertişi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde toplandı. Binlerce vatandaş sokağa dökülürken, yol trafiğe kapandı. Ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar büyük bir coşku ile sevinç gösterisinde bulundu. Kimi halay çekti, kimi sıra dışı dansları ile sevinç göstertişi yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Esenyurt Güncel Haberler

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