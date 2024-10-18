Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü

ESENYURT'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.S. ve V.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üçevler Mahallesi 929. Sokak'taki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, bir süre belirlenen adresi gözetledi. Daha sonra adresten çıkan H.S. isimli kişiyi takip eden ekipler, V.D. isimli şüpheliyle uyuşturucu madde alışverişi yaptığını belirledi. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4 fiş halinde satışa hazır vaziyette 7,79 gram çikolatalı bonzai ele geçirildi. H.S.'nin adresinde yapılan aramalarda ise, 2 fiş halinde satışa hazır vaziyette 9,23 gram çikolatalı bonzai, 2 uyuşturucu madde yapımında kullanılan 118,54 gram sıvı ve telefon bulundu. Şüphelilerden V.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine suçüstü yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.