Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında
İstanbul Esenyurt'ta yapılan uyuşturucu satışı ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 2'si 18 yaşından küçük toplam 7 kişi gözaltına alındı. Dron destekli operasyonda uyuşturucu maddeler, para ve cep telefonları ele geçirildi.
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkyolu Mahallesi 484 Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Dron destekli çalışmalar neticesinde belirtilen sokağa düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel