Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkyolu Mahallesi 484 Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli çalışmalar neticesinde belirtilen sokağa düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.