Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında 108 gram uyuşturucu madde, 2 cep telefonu ve 19 bin 55 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheliler uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Bölgeyi havadan izlemeye alan ekipler, şüphelileri dron kamerasıyla takip ederek delil topladı. Şüphelilere operasyon düzenleyen polis, G.A., A.G. ve B.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda, 108 gram uyuşturucu madde, 2 cep telefonu ve 19 bin 55 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. ve B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.A 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
