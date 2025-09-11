Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Gözaltıları: Biri Tutuklandı

Esenyurt'ta, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultaniye ile Akevler Mahallesi'nde bazı ikametlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Z.G. (27) ve Z.T. (25) gözaltına alındı. Şüpheli Z.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 45 fişek, 928 bin 115 lira, 2 cep telefonu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Z.T. serbest bırakıldı.