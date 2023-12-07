Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. Polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Operasyonda 478 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonları ve para ele geçirildi.
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi Çit Sokak'taki bir evde T.S'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.
Operasyonda T.S., M.K., M.G. ve Özbekistan uyruklu M.R. gözaltına alındı. Evdeki aramada toplam 478 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi, 5 cep telefonu ve 2 bin 500 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden T.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.