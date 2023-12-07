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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

7 Aralık 2023 20:24 Son Güncelleme: 20:26 Abone Ol

Esenyurt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. Polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Operasyonda 478 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonları ve para ele geçirildi.