Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. ve B.G. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2326. Sokak'taki evin önüne içinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen paket bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, site içerisindeki plakasız bir motosikletin yanında şüpheli çantaya rastladı.

Şase numarası sorgulanan motosikletin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, çantada 605 gram marihuana, hassas terazi ve satışa hazır vaziyette paketlenmiş madde buldu.

Ekipler, uyuşturucu maddenin devamının ihbardaki adreste olduğunu değerlendirerek arama yaptı.

Adresteki M.Ö. ile B.G'yi gözaltına alan ekipler, satışa hazır vaziyette 34,26 gram marihuana ile 16,60 gram kokain, 15 bin 50 lira, 1 dolar ve 3 telefon ele geçirdi.

Şüphelilerden M.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "motosiklet hırsızlığı", diğer şüpheli B.G'nin ise "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma", "görevi yaptırmamak için direnme", "parada sahtecilik", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından emniyette kayıtları bulunduğu tespit edildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Motosiklet Güvenlik Esenyurt 3-sayfa Güncel Suç

ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz

ABD'nin 2 numarasından 'İran' mesajı: Vururuz

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var

 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu

İçinde kalp krizi geçiren hasta olan ambulansın önünü kesip şoförü yumrukladılar
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 12 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı... Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner) İzlanda Galler kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İzlanda Galler özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça gönül tahtina keyfince kurul / Sade bir ...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.