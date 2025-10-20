Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Esenyurt'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Akçaburgaz'da bir kamyonetin çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Dron destekli düzenlenen operasyonda, kamyonetin yakınında beklediği belirlenen Y.E.Y. ile U.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli Y.E.Y'nin üzerinde ve otoparka çekilen kamyonette bir miktar sentetik uyuşturucu, cep telefonu ile 22 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. serbest bırakıldı.