Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden birinin tutuklandığını açıkladı. Operasyon sırasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve 22 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Akçaburgaz'da bir kamyonetin çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Dron destekli düzenlenen operasyonda, kamyonetin yakınında beklediği belirlenen Y.E.Y. ile U.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli Y.E.Y'nin üzerinde ve otoparka çekilen kamyonette bir miktar sentetik uyuşturucu, cep telefonu ile 22 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
