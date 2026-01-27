Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta yapılan uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 576 gram uyuşturucu madde, silahlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler D.Ç. (23), F.K. (27), M.A.A. (25), B.E. (23) ve H.S'yi (22) gözaltına aldı.

Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 576 gram uyuşturucu madde, 819 gram aseton, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 91 fişek, 8 cep telefonu, 4 gram altın, 22 bin 155 lira, 100 dolar, çelik yelek, yüz maskesi, eldiven ile çok sayıda dijital materyal ve kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
