Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu 2 kişi de yakalandı. Toplamda 5 kişi polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı. Bağlarçeşme Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Durdurulan motosiklet sürücüsünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Denetim noktasından kaçmaya çalışan iki kişi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu iki kişinin, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Ekipler ayrıca kimliklerinin süresi dolduğu için yabancı uyruklu iki kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 5 kişi polis merkezine götürüldü.

- İstanbul