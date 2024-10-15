Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi 1825. Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlediği adrese yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada 869 gram uyuşturucu madde, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 6 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.