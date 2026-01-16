Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu soruşturmasında 23 zanlı hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 23 sokak satıcısı hakkında gözaltı kararı aldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne büyük çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece ilçesinde 1, Güngören ilçesinde 1, Avcılar ilçesinde 4, Fatih ilçesinde 9, Muş ilinde 1 ev adresinde ve Avcılar ilçesinde 1, Beylikdüzü ilçesinde 1, Esenyurt ilçesinde 3, Fatih ilçesinde 2 iş yeri olmak üzere 26 ev ve 7 iş yerinde (33 adreste) arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir."

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
