Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 178 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki adrese ve bir araca düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, toplam 178 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 26 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 149 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 29 kilo 350 gram kristal metamfetamin, 15 kilo ara kimyasal madde, çok sayıda kurutma kağıdı, hassas terazi, 70 fişek ile 443 dolar ve 4 bin 15 lira nakit para ele geçirildi. Toplam 178 kilo 800 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.