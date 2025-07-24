Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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