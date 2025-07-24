Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilogram Skunk Ele Ge geçirildi

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilogram Skunk Ele Ge geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt'ta 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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