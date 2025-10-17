Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçaburgaz Mahallesi'nde bir ikametgahta uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik tespitin ardından harekete geçti.

Dün buraya düzenlenen operasyonda, G.A, A.G. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 2 telefon ve 19 bin 55 lira bulundu.

Şüpheliler A.G. ve B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken G.A. adliyeye sevk edildi.