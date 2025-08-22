Esenyurt'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Esenyurt'ta yapılan denetimlerde aracında uyuşturucu bulunan K.S. isimli sürücü gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Araçta yapılan aramada 40 gram uyuşturucu madde ve 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Esenyurt'ta aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu haplar bulundu.

Araçta yapılan detaylı aramada da gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu haplar ve 40 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
