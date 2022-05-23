Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pınar Mahallesi 1244 Sokak'ta üç katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri tahliye etti.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Pınar Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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