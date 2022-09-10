Esenyurt'ta trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
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Esenyurt'ta trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Balıkyolu Mahallesi'nde 7 Eylül'de iki araçta bulunanlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavga edenleri ayırmaya çalışan Y.D. ile olaya karışan araçlardan birinde bulunan S.Y'nin yaralandığı belirlendi.
Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavga sırasında silahla ateş ettikleri iddiasıyla yaralı S.Y'nin oğlu V.Y. ile diğer gruptaki F.Ö, 9 Eylül'de gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel