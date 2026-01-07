Haberler

Esenyurt'ta trafikte aracından inip başka bir sürücüyle tartışan sürücüye ceza

Esenyurt'ta bir kadın sürücü, aracından inerek başka bir sürücüyle tartıştı ve ceza aldı. Olayla ilgili 6 bin 498 lira ceza kesildi.

Esenyurt'ta, trafikte aracından inerek başka bir sürücüyle tartışan kadın sürücü ile yanındaki kişiye toplam 6 bin 498 lira ceza verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında, yolun ortasında durdurduğu aracından inen kadın sürücünün, başka bir sürücüsüyle tartışıp araca yumruk ve tekme attığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen sürücü K.A. ve yolcu konumunda bulunan İ.A. yakalandı.

Sürücü K.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddelerinden, yanındaki kişiye ise "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden toplam 6 bin 498 lira trafik cezası verildi.

Ayrıca araç sürücüsü K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

